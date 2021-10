Impegno casalingo per la Team Volley Napoli: arriva Paglieta

Alle porte della seconda giornata di campionato di serie B, nel girone I tra le varie sfide spicca quella che vedrà opposte Team Volley Napoli e la Virtus Paglieta.

La squadra guidata da Sergio Calabrese, vittoriosa all’esordio per 3 a 0 sul campo dell’Elisa Pomigliano, dovrà vedersela con un’altra formazione che nella prima giornata non ha fatto sconti vincendo 3 a 0 tra le mura amiche con la Marino Pallavolo, motivo in più per cui il match si preannuncia equilibrato ed avvincente.

L’appuntamento è presso il Pala Siani domenica 24 ottobre alle ore 18. Come sempre l’ingresso sarà consentito con green pass (fatto salvo per gli under 12 per cui non è necessario) oppure si potrà vedere la gara in diretta facebook direttamente sui canali social del Team Volley Napoli.