Ilaria Rinaldi euforica: “Le vittorie con Arzano mi ripagano dell’impegno in campo”

Impegno ed entusiasmo: la combinazione giusta per continuare a raccogliere soddisfazioni nello sport più amato dalle ragazze italiane. Questa la ricetta che consente a Ilaria Rinaldi di prepararsi a dare il meglio anche nella stagione che sta per cominciare. Ovviamente da giocare con la maglietta dell’Arzano Volley. Sono i giorni della preparazione.

Ma sono anche giorni di grande entusiasmo: “Abbiamo appena applaudito la nazionale maschile campione del mondo mentre addirittura assistiamo dal vivo alle gare di quella femminile che in questi giorni è di scena proprio a Napoli. La finale con la Polonia me la sono goduta dal primo all’ultimo punto. Emozionante, mi tremavano le gambe. Complimenti a Fabio Balaso premiato anche come il miglior libero del mondo, se lo è meritato”.

Ilaria Rinaldi continua a cercare lo spazio giusto per mettersi in evidenza in ogni gara. Gioca con l’Arzano Volley da quando aveva solo sei anni. Ha fatto tutta la trafila con le giovanili fino ad arrivare all’esordio in prima squadra. Ecco cosa si aspetta dalla prossima stagione: “Sarà il momento buono per crescere ancora. Il mio terzo anno in prima squadra, farò più esperienza. Non giocherò più nel campionato di C e nemmeno nelle giovanili. La mia attenzione è tutta concentrata su quello che faremo con la prima squadra”.

Non solo volley ma anche studio: “Prosegue anche il mio percorso universitario, seguo i corsi del secondo anno di Design e Comunicazione, una branca del dipartimento di Architettura. Anche questo è un bel settore affascinante e competitivo e lo sto onorando con bei voti. Ho concluso gli esami del primo anno e non mancano i trenta”.

La scorsa stagione ha lasciato tanti bei ricordi nella sua mente: “Una bella cavalcata in serie C con l’Arzano Volley, peccato per la finale persa ma le emozioni sono state tante davvero. Bellissima anche la vittoria nel campionato Under 19, peccato si finisse alle regionali. Con la prima squadra ho avuto modo di giocare anche in B1, una da titolare contro Terrasini. Purtroppo niente playoff ma ci rifaremo sicuramente quest’anno. L’obiettivo è crescere sempre”.