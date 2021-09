Givova Fiamma Torrese, le speranze e gli obiettivi per il campionato di B1

Un mix perfetto di giocatrici giovani ed esperte, una buona forma già dalla prima settimana di allenamento e il ritorno del pubblico: dosando abilmente questi ingredienti, laè pronta a presentare la propria “ricetta” vincente per affrontare nel migliore dei modi il campionato di. Manca meno di un mese all’esordio e le impressioni di queste giornate sono più che positive. La rosa della formazione campana, come già anticipato, èed il merito è tutto delle conferme delle ragazze che hanno ben figurato nella scorsa stagione e dei nuovi arrivi.

Per quel che riguarda i volti nuovi, la società potrà contare quest’anno su Sara Tardini, atleta romana classe 2002: più che un libero, viene già definita una vera e propria “scheggia” (un soprannome che l’accompagna da sempre) e ha impressionato nelle scorse stagioni per la grinta e la voglia di crescere. Francesca Figini, poi, è un ritorno più che gradito per la Givova Fiamma Torrese. Ha già indossato questa maglia nella stagione 2018-2019, quando ci fu la partecipazione ai play-off promozione per la A2, dunque la 26enne lombarda potrà contribuire con la propria esperienza e maturità. Per quel che riguarda le conferme, una delle più importanti è quella di Nunzia Campolo: per il secondo anno consecutivo difenderà i colori di Torre Annunziata, portando nuovamente in dote tanti centimetri, ma anche tecnica e forza.

Lo stesso discorso vale per Marianna Vujko, 192 centimetri da sfruttare in ogni partita, senza dimenticare gli anni passati tra A1 e A2 che rappresentano una garanzia fondamentale. Si punterà molto sulle giovani, come ad esempio la 21enne Rosalia Perna, uno dei punti di riferimento del roster, Claudia De Girolamo, 18enne già apprezzata per la serietà e la costanza di rendimento, la 16enne Viviana Pernice, uno dei migliori prodotti del vivaio torrese, e Roberta Manto, classe 2006 che è una delle giovani promesse del volley locale. In questi giorni allenatrice e capitano hanno rilasciato dichiarazioni interessanti su quella che sarà la stagione 2021-2022.

Coach Adelaide Salerno si è detta ottimista: “Le ragazze si sono fatte trovare subito pronte, quest’anno il girone F sarà più complicato del solito, tutte le squadre sono ben attrezzate e noi potremo contare su un gruppo già affiatato. Qui si crea sempre un bell’ambiente”.

Il capitano della Givova Fiamma Torrese, Maria Boccia, ha fatto il punto sui possibili obiettivi: “Non c’è un traguardo particolare da raggiungere, l’importante è lavorare tanto e i risultati verranno. Non vediamo l’ora che ci sia nuovamente il calore del nostro pubblico, ci è mancato tanto”. Torre Annunziata è pronta a sostenere le sue ragazze alla prima di campionato: il prossimo 16 ottobre ci sarà l’attesa sfida contro la formazione salentina del Melendugno.