Freccia in su per il Team Volley Napoli, ostacolo Avellino superato

La Team Volley Napoli fa suo il risultato nell’impegnativo scontro con la New Olimpica Avellino e continua la sua corsa a punteggio pieno, nel girone I del campionato di serie B maschile di Volley seppur in condominio con il Rione Terra. Il risultato finale e? 3-1(15-25 25-16 25-16 25-22), risultato piu? netto di quanto non lo sia stata la battaglia che si e? vista al Pala Siani, con gli irpini partiti forte che hanno fatto loro il primo set, ma poi nulla hanno potuto alla reazione da grande squadra della Sacs

Intervistati a fine partita il mister dell’Olimpica ha riconosciuto la superiorita? della squadra napoletana ed ha elogiato i suoi per l’impegno dimostrato; mister Calabrese ha sottolineato la grande reazione e la bella pallavolo mostrata dalla sua squadra, ma ha anche evidenziato l’insoddisfazione per l’approccio errato del primo set.

Così invece il palleggiatore Leone conscio del test non semplice: “Sono soddisfatto di come ha giocato la squadra in attacco e del ritmo avuto, sapendo di avere davanti un avversario temibile, la Sacs è stata brava grazie all’organizzazione del piano tattico durante tutta la settimana”.

Ora testa alla prossima giornata che vedra? impegnata la Team volley Napoli targata Sacs in trasferta contro l’Anguillara attualmente quarta in classifica.

Team Volley Napoli – New Olimpica Avellino 3-1

Parziali: 15-25, 25-16, 25-16, 25-22