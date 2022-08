Francesca Passante sarà il capitano di Arzano anche nella stagione 2022-2023

La storia di Francesca Passante è fra le più significative, fra le tante meravigliose avventure in nome dello sport che continua a regalare l’Arzano Volley. Dal settore giovanile alla striscia di capitano: un percorso durato poco più di dieci anni. E siamo solo all’inizio, considerata la giovane età della centrale della Luvo Barattoli.

“Quella dell’anno scorso è stata una cosa del tutto nuova. Fare il capitano della squadra vuole dire rivestirsi di responsabilità. Un ruolo che ricopro con orgoglio. Con le compagne di squadra non ci sono mai stati problemi. E nemmeno fortunatamente con gli arbitri, ad eccezione di un rosso ad inizio campionato. Poi fortunatamente più niente”. Dopo una prima stagione trascorsa continuando a “imparare il mestiere” adesso è tempo di confermare tutto il buono fatto vedere nel recente passato. Anche perché il gruppo è rimasto quasi invariato e l’intesa con le compagne di squadra non può che rafforzarsi. Francesca Passante non passa mai inosservata, da sempre ha saputo guadagnarsi il favore del pubblico ed anche nel prossimo campionato saprà guadagnarsi sicuramente l’applauso.

“Mi fa piacere ricevere il consenso delle più giovani. Io sono sempre me stessa. Arrivare ad essere il capitano della squadra partendo dal minivolley è un traguardo che auguro a tutte le ragazzine che iniziano il percorso pallavolistico con l’Arzano”. Non mancano i buoni propositi per la nuova stagione: “Nell’amalgamarci ci ha favorito il fatto che abbiamo tutte più o meno la stessa età. Il gruppo è sempre lo stesso ed è più consolidato. Presto entreremo in sintonia anche con le nuove compagne che si uniranno al gruppo”. Inizia una stagione impegnativa: “Quello scorso è stato un campionato strano e difficile. Abbiamo mancato di poco l’obiettivo playoff e questo fatto ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Ci ha reso più agguerrite. Ci ha dato già l’obiettivo da centrare quest’anno. Vogliamo tante persone al palazzetto quest’anno”.

L’obiettivo finale personale Francesca Passante l’ha dichiarato tanto tempo fa: “Certamente di arrivare a giocare in serie A, ma non con una maglietta qualunque. Nella massima divisione ci voglio giocare con l’Arzano Volley. Lo dicevo quand’ero nelle giovanili, lo ripeto con passione e fermezza adesso. Del resto Antonio e Lello Piscopo hanno creato una squadra ed una società benvoluta e che ha tutte le carte in regola per poter ambire a qualsiasi traguardo, nonostante le problematiche che conosciamo e che è diventato superfluo ricordare”. Dal campo ai libri: “Prosegue anche il mio percorso universitario. A marzo ho concluso la triennale al dipartimento di Ingegneria Biomedica. Un corso di studi tanto complesso quanto affascinante. Adesso mi aspetta la magistrale. Vorrei specializzarmi in organi artificiali e protesi”.