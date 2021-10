Certi amori non finiscono, Francesca Figini racconta la sua seconda esperienza con Fiamma Torrese

Simpatia, ma anche tanta umiltà. È questo quello che è emerso in modo chiaro nell’intervista concessa da, esperta centrale della, ai microfoni di Fiamma Tv. La sua seconda esperienza con questi colori sta per entrare nel vivo e la 25enne originaria di Saronno ha raccontato quali sono le sue impressioni e quali le aspettative per la stagione 2021-2022.

In particolare, ha spiegato quali sono stati i motivi del suo ritorno a Torre Annunziata: “Avevo bisogno di certezze, ero stata bene qui e non c’era stato alcun problema, ho il ricordo di una bellissima esperienza sia in campo che con le ragazze. Ecco perché appena mi è stata data la possibilità, non ho potuto rifiutare”. Non è mancato un accenno ai pronostici per quest’anno: “Non vogliono farne, anche per un pizzico di scaramanzia, ma daremo tutto in campo. Laddove non arriveremo con le doti tecniche, colmeremo il tutto con il cuore e con il bene che ci vogliamo”.

Le prime settimane di allenamento sono state intense e Francesca Figini ha voluto raccontare qualche dettaglio in più del gruppo che si sta formando: “Il livello della preparazione è stato molto alto, ci troviamo bene tra noi e siamo riuscite a formare per il momento un spazio in cui tutti sono accolti nonostante le notevoli differenze di età. In campo queste differenze non esistono e abbiamo gettato le basi per lavorare bene”. Infine, la centrale lombarda si è descritta come “umile, umile, umile”, lanciando un appello ai tifosi di Fiamma Torrese: “Vi aspettiamo numerosi, speriamo di farvi divertire. Noi ci metteremo tutto l’impegno possibile, poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere”.