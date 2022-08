Francesca Dello Iacono, passione e impegno al servizio di Arzano Volley

Fine estate di ripartenza per Francesca Dello Iacono. La giocatrice ha ripreso la preparazione con la Luvo Barattoli Arzano dopo aver finito, alle porte della stagione più calda dell’anno, un doppio percorso sia dal punto di vista scolastico che sportivo. Nell’arco di poco tempo ha conseguito la maturità scientifica al Cambridge, ovviamente con il massimo dei voti, dopo aver terminato il suo percorso nelle giovanili della squadra di Arzano, finito con un'affermazione personale: è stata premiata come migliore giocatrice del campionato regionale Under 19.

Un altro motivo di soddisfazione che la ripaga dei grandi sacrifici fatti nel corso di questi anni, dividendosi fra lo studio lo sport. “Sacrificio e passione per me che mi sono anche trovata ad affrontare la distanza da casa. Risiedo ad Aversa, non lontanissimo ma comunque distante”.

Una estate però con poco mare: “Frequenti puntate nel litorale laziale a Gaeta. Ma soprattutto tanto studio per preparare i test di ammissione di dipartimento di Medicina della Federico II”. Sono davvero tante le vittorie nel curriculum di Francesca Dello Iacono. Dai playoff raggiunti con la serie C alle finali nazionali giocate qualche tempo fa con l’Under 19 ad Agropoli. Tutte frutto di impegno in campo e dedizione negli allenamenti. Un percorso che dura ormai da cinque anni. Dopo Aversa e Volalto Caserta, nei dintorni di casa poi il passaggio nell’Under 16 dell’Arzano Volley. Sul piano sportivo ce la sta mettendo tutto per arrivare pronta all’inizio del campionato.

“Sarò a disposizione della prima squadra che disputa del campionato di serie B1 femminile. Questa volta non potrò più giocare per le giovanili. Per cui il mio impegno sportivo sarà tutto per cercare di far bene quando sarò chiamata in causa dal direttore tecnico Antonio Piscopo, con il quale mi sono sempre trovata benissimo dal mio arrivo ad Arzano”.