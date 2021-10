Folgore Massa, l’ultimo test con Marcianise finisce in parità

Parità. Questo l'esito dell'ultimo test match per la ShedirPharma Folgore Massa ce ha respirato profumo di derby contro Marcianise. Risultato finale 2-2.

Le dichiarazioni post-partita del centrale Enrico Pilotto: "Abbiamo giocato molto meglio rispetto ad Agerola, difendendo con maggiore intensità. Allo stesso tempo sappiamo di poter fare ancora di più, per raggiungere il massimo del nostro livello. La continuità si trova restando uniti, perchè anche una semplice pacca sulla spalla ad un compagno che ha sbagliato può essere utile per ritrovare immediatamente serenità e concentrazione. Domenica prossima c'è l'esordio in campionato ad Aversa, e stiamo lavorando sodo per arrivarci al top sia mentalmente che fisicamente."