Fiamma Torrese, serata di gala sul taraflex del PalaPittoni

Le pallavoliste simbolo della storia della Fiamma Torrese scenderanno in campo sul taraflex del PalaPittoni per una serata di gala lunedì 6 giugno. Il Direttore Enrico Ottagono, tra gli artefici dei 40 anni di sport ad alto livello della società di Torre Annunziata, ne ha parlato così ai canali ufficiali del Club: “Sarà un evento che riempirà il cuore di gioia a tutti i sostenitori della Fiamma, sarà motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la famiglia Fiamma, per ritrovare tante ragazze che hanno fatto la nostra storia ed anche per ricordare chi, purtroppo, non c’è più. La storia della Fiamma è fatta di tanti momenti, sarebbe semplice ricordare i momenti vittoriosi ma non è così: anche quando non si è vinto, in ogni caso, perlopiù abbiamo sempre disputato campionati di vertice”.

Ottagono ha poi parlato delle atlete che meglio hanno impersonato i valori della Fiamma Torrese: “Anche se d'acchitto mi preme ricordare due grandi atlete come Rosita Iozzino e Rosalba Tranquillo che hanno scritto pagine gloriose della nostra Fiamma, non scendo nei singoli perché non sarebbe giusto: nel mio cuore ci sono tutte inclusa la nostra attuale coach, Adelaide Salerno, che ha giocato con noi”.