Fiamma Torrese, il punto del ds Ottagono sulla Serie B1 e sul settore giovanile

Enrico Ottagono, direttore sportivo della Fiamma Torrese, è intervenuto ai canali ufficiali del Club per fare una panoramica generale sulla società campana che militerà nel campionato di B1 di volley femminile. Ecco le sue impressioni: ”La stagione appena passata va divisa in due contesti, l’attività del campionato di B1 vissuta tra alti e bassi, ma il bilancio è positivo tenendo conto che la squadra ha centrato facilmente l’obiettivo minimo della salvezza. I settori giovanili hanno raggiunto ottimi risultati, non ultimo la vittoria del campionato di Prima Divisione col raggiungimento della D. Ottime cose dalle Under, con grandi soddisfazioni”.

Focus poi sul progetto giovani: ”Nelle ciclicità di una società c'è l'obiettivo di ricaricare l'ambiente, gli stessi addetti ai lavori in tanti anni di campionati nazionali avevano aumentato in maniera esponenziale il divario tecnico con i settori giovanili. È giunto il momento di rilanciare la nostra linfa vitale delle giovani dando loro lo spazio che meritano”. Infine, una panoramica sui prossimi obiettivi: ”Vogliamo riportare la Fiamma a crescere sfruttando le potenzialità delle atlete nostrane. Dico a tutto il nostro ambiente di seguirci con ardore e passione, credendo nelle nostre ragazze e aiutandoci a farle crescere con serenità. Ricordando che a capo del progetto vi è Adelaide Salerno, quanto di meglio le nostre giovani potessero chiedere”.