Tra Fiamma Torrese e il primato c’è la Zero5: domani la sfida con Castellana Grotte

Un primato non impossibile: laha iniziato come meglio non ci si sarebbe aspettati il campionato di, inanellando due vittorie in altrettante partite. Domani, sabato 30 ottobre 2021, si potrà tentare l’assalto al primo posto in classifica che, facendo due rapidi calcoli, è fattibile. La formazione campana guidata da coach Salerno ha, uno in meno della capolista Akademia Sant’Anna. Le messinesi saranno impegnate in trasferta contro San Salvatore Telesino, altra compagine con 5 punti in classifica.

È ipotizzabile, dunque, che una delle rivali perda punti (se non entrambe), lasciando spazio a Fiamma Torrese. Sulla strada della Givova ci sarà la Zero5 Castellana Grotte che proverà a sfruttare l’entusiasmo della prima vittoria conquistata lo scorso weekend in questo Girone F. Le pugliesi hanno regolato con un secco 3-0 Cutrofiano, mentre all’esordio erano uscite sconfitte per 3-1 dal campo della già citata Forex Olimpia. I precedenti sono nettamente a favore del team di Torre Annunziata: nelle quattro sfide degli scorsi anni, infatti, la Fiamma ha vinto tre volte, ragione per cui si può sperare di prolungare questa striscia positiva.

Tra l’altro, c’è da “vendicare” il 3-1 subito nella scorsa stagione a Noci. Le giocatrici della Givova dovranno prestare la massima attenzione ad avversarie di ottimo livello come Ramona Ricchiuti, Chiara Vinciguerra e Dalhis Liguori, anche se tutte hanno ben figurato nell’ultima gara vincente contro Cutrofiano. Il PalaPittoni è pronto per accendersi di passione.