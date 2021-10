Per Fiamma Torrese arriva la prima trasferta: sabato si gioca a Cerignola

Il ricordo della prima partita di campionato e soprattutto della vittoria al tie-break è ancora freschissimo, ma ladeve cominciare a pensare al prossimo appuntamento che si sta avvicinando velocemente. Fra tre giorni,, la formazione campana cercherà di concedere il bis in quella che sarà la prima trasferta stagionale. C’è di nuovo tanta Puglia nel cammino della Fiamma: dopo il 3-2 contro Melendugno, stavolta bisognerà affrontare la, non certo una sfida semplice.

Anche la compagine foggiana ha iniziato il torneo nel modo giusto, vincendo senza problemi a Catania e lasciando letteralmente le briciole alle avversarie. I parziali di questo 3-0 sono stati eloquenti: 27-25, 25-19, 25-10, dunque fatta eccezione per il primo set, le distanze sono apparse evidenti. Fiamma Torrese se la vedrà con una squadra in salute e soprattutto motivata, vogliosa di far valere il punto in più in classifica e di ambire al primato con un altro successo.

Di certo le ragazze di coach Salerno non hanno alcuna intenzione di essere una vittima sacrificale come è successo al Hub Team Catania pochi giorni fa. Grinta e tattica hanno fatto la differenza nel 3-0 di Cerignola e la Fiamma dovrà mettere un freno a questo impeto fin dal primo scambio. Al PalaDileo sarà una “battaglia” autentica che i tifosi campani potranno gustarsi in diretta sulla pagina Facebook della FLV.