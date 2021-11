Fiamma Torrese, il poker è servito: netto 3-0 con Catania e quarta vittoria in campionato

Il riscatto è arrivato, laha dimenticato la sconfitta dell’ultimo turno di campionato, vincendo in maniera netta contro l’Hub Ambiente Catania ancora ferma a quota zero punti in classifica. Inizio set avvincente, con le ospiti che si portano in vantaggio sul 7-9.con l’attacco in diagonale di Maria Boccia. Prisco attacca e si va sul pareggio: 9-9 al PalaPittoni. Figini boom e la Fiamma allunga, portandosi sul 13-10. Boccia on fire: due punti di fila per il Capitano e la Givova Fiamma Torrese comanda 17-13. De Luca Bossa inventa per Prisco che ringrazia e firma il punto del. La numero 16 osserva il piazzamento delle siciliane e con un tocco morbido fa il punto del 24-16.

Vujko firma il 25-16. Il primo set è campano. Il secondo set si apre con la GFT che si porta sul 5-1. Tentativo di rimonta dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania subito spento dalla schiacciata potente di Campolo. Tardini, in veste di palleggiatrice, alza per Prisco che non sbaglia: 9-5. Gran difesa di Tardini, la Fiamma ricostruisce e attacca alla grande con la fast vincente di Vujko: 14-9. Parallela indifendibile dell’italo croata per il 17-11. Figini chiama ed ottiene la fast: al PalaPittoni è 20-12. Ancora la centrale di Saronno a referto: 22-13 per il team di Torre Annunziata. Sul tramonto del set entra in campo la giovanissima palleggiatrice Roberta Manto.

Tardini show: la numero 17 tira su una schiacciata potentissima delle ospiti. Il set si conclude sul 25-13. Entra in campo anche Rosalia Perna, che si fa subito notare con una battuta insidiosa. Il terzo set è in equilibrio, 3-3. Ci pensa Figini a rompere l’equilibrio, pulendo sul net: Fiamma avanti 5-3. Incontenibile la centrale con il numero 11 sulle spalle: 10-4 al PalaPittoni. Perna attacca e firma l’undicesimo punto di questo terzo set. Vola Campolo ed attacca di potenza e di precisione: 12-6 per la GFT.

Altra gran difesa di Tardini, scambio lungo terminato dall’attacco di Perna: Fiamma avanti 14-8. Tocco morbido di Boccia, che allunga il vantaggio: più 7 per la Givova. Vujko alza il muro, non si passa stasera: 16-9. La squadra di coach Salerno conduce 20-13 al PalaPittoni. Campolo stoppa la reazione dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania firmando il punto del 22-16. 25-18 e game over al PalaPittoni. La Givova Fiamma Torrese vince 3-0. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-16, 25-13, 25-18)