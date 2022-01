Fiamma Torrese, parla il ds Ottagono: "Il team tornerà a mostrare tutta la sua forza morale"

Ancora poco più di due settimane. Il countdown è cominciato e la ripresa del campionato di Serie B1 di volley femminile è praticamente dietro l’angolo. Secondo quanto previsto dalla Federazione, il weekend del 12-13 febbraio sarà quello decisivo per la ripartenza. L’attesa è trepidante, dunque si può ben comprendere la voglia delle squadre di tornare in campo e affrontare nuove sfide in vista della volata finale. Tra queste c’è la Givova Fiamma Torrese, una delle protagoniste del girone F.

Il direttore sportivo della squadra campana, Enrico Ottagono, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti: “Il 2021 abbraccia la fine di una stagione e l'inizio di un’altra: complessivamente, la prima parte ci ha portato a giocare i play-off per la A2 mentre la seconda parte si è distinta per un inizio esaltante ed una leggera flessione nell'ultima parte. Complessivamente, se tiriamo una riga, molto soddisfacente nel complesso generale”.

Inevitabile parlare degli obiettivi per il 2022: “Per il 2022, nonostante tutti i problemi al di fuori della pallavolo, sono convinto che il team tornerà a mostrare tutta la forza morale di cui dispone e torneranno i risultati che ci aspettiamo”.

Infine, non è mancata una riflessione sul momento attuale e come viene affrontato: “Purtroppo il Covid ha condizionato nuovamente il nostro cammino ma coach Salerno e le atlete si stanno impegnando tanto nel lavoro in palestra per ridurre al minimo ritorni negativi dalla sosta forzata”.