Fiamma Torrese, coach Salerno: "Il bilancio della stagione è più che positivo"

Tempo di bilanci in casa Givova Fiamma Torrese, all’ultima curva di una stagione in cui le oplontine hanno regalato vittorie ed emozioni alla città di Torre Annunziata ed a tutti gli appassionati di volley. Dal profilo Facebook della società campana si possono leggere alcune importanti dichiarazioni di coach Adelaide Salerno.

Ecco le sue parole: “Mancano due partite alla fine del campionato. Il bilancio è positivo in quanto siamo partiti per raccogliere quanti più punti possibili ed abbiamo centrato l’obiettivo. Pur non partecipando ai play-off, vogliamo chiudere la stagione mantenendo la posizione di alta classifica. Abbiamo affrontato questa annata con una squadra quasi totalmente nuova e, ripeto, l’obiettivo era raccogliere quanti più punti al fine di evitare il rischio play-out”.

Sabato 23 aprile la formazione torrese sarà di scena in Puglia, per la precisione sul campo della Zero5 Castellana Grotte che è alla disperata ricerca di punti per la salvezza e la conseguente permanenza nella Serie B1.