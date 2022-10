Fiamma Torrese, la carica di Francesca Figini: "Inizio difficile, ma ripartiremo dal campo"

La centrale Francesca Figini ha esaminato l’attuale momento non semplice della Givova Fiamma Torrese, ultima nel girone E della B1 femminile di volley dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. Per provare a invertire la rotta bisognerà sfoderare una prestazione maiuscola già da sabato prossimo, quando le campane saranno di scena al PalaPittoni contro la Fly Volley Marsala.

Ecco cosa ha detto in merito la giocatrice: “Abbiamo avuto un inizio un po' in salita ma si riparte sempre dal campo. L'unica cosa che si può fare in questo caso, a mio parere, è lavorare più degli altri. Tutte le partite del campionato possono rivelare un risultato inatteso. Dobbiamo cercare di dare il nostro meglio e quindi raccogliere più risultati positivi possibili. Marsala è una squadra fornita di ottime atlete. Sicuramente non possiamo sottovalutare nessun avversario, loro in primis”.

Focus poi sul pubblico di casa che sarà protagonista tra pochi giorni: “Il nostro tifo è il carburante fondamentale per darci la carica ed è la rappresentazione di una città col cuore grande. A livello personale, meglio essere scaramantici: lavorare dando il meglio di sé e poi, sicuramente, i frutti di tanto sforzo troveranno il modo di arrivare”.