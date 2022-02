Fiamma Torrese, parla capitan Boccia: "Abbiamo lavorato tanto e siamo pronte a ogni sfida"

Il campionato di B1 di volley femminile sta per riprendere e le giocatrici della Givova Fiamma Torrese non stanno nella pelle per questo ritorno in campo atteso così a lungo: sabato 12 febbraio la squadra campana sarà di scena in Sicilia per affrontare l’Hub Ambiente Catania e la società ha deciso di scambiare quattro chiacchiere con il capitano Maria Boccia.

La giocatrice si è soffermata sulla pausa che finora è stata imposta dalla Federazione: “Abbiamo affrontato il lungo stop con la stessa determinazione di sempre. Non è facile allenarsi senza l’obiettivo della partita settimanale ma, con la giusta mentalità, si riesce comunque a rimanere concentrati e a fare bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo sabato: siamo emozionate quasi come se fosse la prima di campionato. Ci metteremo tutto l’impegno e la grinta possibile per fare la seconda parte del campionato provando a migliorare ciò che di buono abbiamo fatto nella prima fase”.

Il focus è poi stato spostato sull’ultimo periodo del 2021 e sulle prospettive per il nuovo anno appena iniziato: “C’è ancora amarezza per come abbiamo concluso l’anno ma le sconfitte ci sono e ci saranno sempre, nello sport come nella vita. La cosa importante è rialzarsi e provare a non commettere gli stessi errori: solo così si può migliorare. Sabato ripartiamo da una trasferta, ci aspetta Catania: abbiamo lavorato tanto in questo lungo periodo di stop e siamo pronte ad affrontare qualsiasi sfida”.