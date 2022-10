Givova Fiamma Torrese, Alice Pezzotti: "Non faremo sconti a Melendugno"

La palleggiatrice della Givova Fiamma Torrese Alice Pezzotti ha parlato di campionato, obiettivi e momento personale ai canali ufficiali del Club campano. L’inizio non è stato semplice e ora ci si dovrà confrontare con un avversario a dir poco temibile, la corazzata Narconon Melendugno che punta alla promozione in A2.

C’è la ferma volontà di riscattarsi: “La voglia di far bene e di vincere è tanta, soprattutto ora dopo l'inizio difficile che abbiamo avuto. Le prime due gare ci sono servite per capire su cosa ancora non siamo costanti ed è importante continuare a lavorare in palestra con la motivazione giusta. Sappiamo che Melendugno è, sulla carta, una squadra costruita per vincere il campionato, ma affronteremo questa partita al massimo e punteremo sui nostri punti di forza”.

Ecco invece le impressioni della giocatrice sulla propria esperienza personale: “Personalmente mi sto trovando molto bene: sono subito stata accolta con grande calore ed entusiasmo dalla squadra e dalla Società. Vorrei poter dare dare il mio contributo per far sì che questa squadra esprima al meglio le potenzialità che ha e che vinca quanto più è possibile”.