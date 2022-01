Volley A3, il 2022 di Ottaviano inizia con la vittoria nel derby con Marigliano

Per la Falù Ottaviano il 2022 è di fatto iniziato domenica 23 gennaio. Dopo lo stop causato dal Covid la formazione ha vinto fra le mura di casa nel derby con Marigliano con il risultato netto di 3-1 (25-22; 25-22; 23-25; 25-22).

Nel primo set le due squadre viaggiano punto a punto. Ottaviano allunga sul 13-10 grazie all’attacco di Lucarelli che costringe al time out coach Cirillo. Ottaviano sbaglia troppo e Marigliano vola 20-21 e time out per i padroni di casa. Nel finale Ottaviano risale prima con Ruiz e poi con Lucarelli che mura Gallo per il 25-22 e 1.0 Ottaviano.

Nel secondo set parte forte Marigliano che si porta 7-5. Marigliano conduce tutto il parziale ma sul 20 pari Ottaviano mette la freccia con Lucarelli per il sorpasso 21-20. Nel finale Settembre stoppa Gallo per il 24-22 che vale il set point. L’azione del set è la fotocopia della precedente: Gallo attacca, Settembre mura e il set va ad Ottaviano per il 25-22 e 2-0.

Nel terzo set ancora Settembre che stoppa Gallo e porta la Gis 6-3. Marigliano recupera palla su palla e si porta avanti 16-15 con Ottaviano costretta al time out. Nel finale Marigliano aumenta il vantaggio sul 22-18. Ottaviano risale, annulla 2 set point ma al terzo capitola con l’attacco a centro di Ciollaro che chiude il terzo parziale 25-23 e riapre la gara.

Nel quarto set non cambia il canovaccio della gara con le due squadre che viaggiano punto a punto. Nella parte calda Ottaviano mette la freccia e se ne va. Prima Ruiz e poi Pizzichini murano gli attacchi ospiti per il 21-19. Nel finale Lucarelli stampa Esposito per il 3-1 finale.

Falù Ottaviano: Lucarelli, Iervolino, Ammirati, Tulone, Ambrosio, Buzzi, Sideri, Titta, Settembre, Coppola, Ruiz. All. Mosca.

Con.Crea Marigliano: Danese, Gallo, Bianco, Rumiano, Nappi, Casoli, Cantarella, Mattone, Esposito, Ciollaro, Citro, Conforti, Barone. All. Cirillo.