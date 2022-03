Volley A3, Ottaviano in rimonta fa due punti preziosi contro Marcianise

In rimonta, ma pur sempre vittoria e anzi per questo ancor più dolce. La Falù Ottaviano batte 3-2 Marcianise e raggiunge l'undicesimo posto con 20 punti e ancora una sfida da recuperare (con Aurispa Libellula fermata dal Covid).

Nel primo set Marcianise vola 10-4 con la ricezione di Ottaviano che fatica a tenere la battuta degli ospiti. Marcianise vola nel punteggio e il set dura poco con Enrico Libraro che in diagonale chiude il primo parziale 16-25.

Nel secondo set ancora forte Marcianise che vola 13-7 con Enrico Libraro che mura Pizzichini. Marcianise continua a dominare in tutti i fondamentali e coach Mosca è costretto ancora al time out sul 21-13 ospite. Nel finale Marcianise chiude 19-25.

Nel terzo set Ottaviano cambia marcia. I padroni di casa volano con un Ruiz ritrovato sul 10-5. Ottaviano continua a comandare sul 17-11. Nel finale Ottaviano chiude il parziale e riapre il match 25-19.

Nel quarto set partita che viaggia punto a punto. Il muro di Ruiz crea il break 10-7 e costringe al time out coach Racaniello. Il gap tra le due squadre aumenta sul 17-12 con Lucarelli. Nel finale l’opposto ottavianese chiude il parziale per il 25-19 e tie break.

Nel tie-break parte forte la Gis che con Tulone vola 3-0. Si cambia campo sul 8-4 in favore della Gis. L’ace di Lucarelli significa 11-4 per la Falù Ottaviano. Nel finale Vetrano attacca out per ila vittoria della Falù Ottaviano 3-2.