Volley A3, la Falù Ottaviano gioca un match ad alto livello con la Folgore. Ora è tempo di recupero

Squadra in casa Ottaviano

Settimana intesa per la Falù Ottaviano con tre partite in sette giorni da giocare. Contro la Shedirpharma Massa Lubrense è ko 3-1 nell'ottava partita di ritorno di serie A3. La formazione di Mosca ha giocato una partita ad alto livello e perdende il terzo set 34-36, praticamente quasi un set con un tie break. Domani, 2 marzo, si torna già in campo: sfida di recupero a casa di Casarano alle 20.30.

Nel primo set parte subito forte la Gis con Lucarelli per il 5-2 e time out Folgore. Il cambio palla delle due squadre funziona ma con l’avvicinarsi del momento chiave del set la Folgore mette la freccia con la pipe di. Fantauzzo 16-17. Il tempo discrezionale non scuote i padroni di casa che vanno sotto 16-19. Nel finale Folgore chiude il set con l’errore di Settembre che vale il 20-25.

Nel secondo set parte forte la Gis che si porta 13-8 con Lucarelli decisivo in attacco. Il vantaggio aumenta con la ricezione ospite che crolla sul 19-12. Nel finale Ottaviano controlla e chiude il parziale 25-20 e 1-1.

Nel terzo set reagisce la Shedipharma Massa con due muri consecutivi porta il punteggio sul 6-9. Il punteggio rimane in favore degli ospiti 16-14 quando coach Esposito chiama time out. Nel finale si va ai vantaggi con emozioni che si alternano. Sul muro di Pizzichini sembra finita ma la panchina di Folgore chiama Check e salva il set. Sul 34-35 il muro Pilotto-Lugli ferma Ammirati e il set si chiude 34-36.

Nel quarto set la partita viaggia punto a punto con l’allungo dei vesuviani che arriva con l’ace di Ammirati 12-10. L’attacco dei padroni di casa si inceppa e Ottaviano va sotto 18-15. Nel finale Ottaviano risale dal 23-19 al 23-22. Al secondo match point Lucarelli spara in rete per il 25-23 e 1-3 in favore della Shedipharma Folgore.

Falù Ottaviano: Lucarelli, Iervolino, Ammirati, Tulone, Ambrosio, Buzzi, Titta, Pizzichini, Settembre, Coppola, Ruiz. All. Mosca.

?Folgore Massa: Pontecorvo, Aprea, Illuzzi, Lugli, Pilotto, Fantauzzo, Peripolli, Senza, Sorrenti, Imperatore, Conoci, Grimaldi, Miccio, Deserio. All. Esposito.