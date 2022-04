Volley A3 playout, Ottaviano batte Galatina e sogna la salvezza

Una vittoria per assicurarsi un altro anno in serie A3. In gara 1 playout di serie A3 girone Blu la Falù Ottaviano batte 3-0 Galatina e si porta così avanti 1-0 al meglio delle tre gare. Domenica a Galatina sarà fondamentale la vittoria per non andare alla bella.

Il primo set è senza storia, Falù si presenta con un concrto 8-3 che presto è 16-10 e i punti che Galatina conquista non bastano a diminuire il divario: 25-16. Nel secondo set dopo il 7-3 iniziale Galatina rientra al 12-10, ma non si riaprono i conto ed è 25-18.

Solo il terzo è un po' combattuto: dal 16-11 si passa al 20-19 ma Ottaviano ha più fame e chiude 25-22.

Ottaviano: Lucarelli 18, Ammirati(ne), Tulone 6,Ambrosio(ne), Buzzi 6, Titta(L), Pizzichini 6, Settembre 5,Coppola, Ruiz 15 All. Mosca.

Galatina: Apollonio (ne L), Pepe 5, Lotito(ne), De Matteis, Giljanovic 10, Luceri(ne), Sardanelli (L), Latorre 1, Antonaci 6, Lentini 6, Buracci 7 All. Bua vice Monaco.