Volley A3, Ottaviano festeggia nel derby con Massa. Marigliano rimane ultima in classifica

Nell'ottava giornata di campionato di serie A3 solo una squadra della provincia di Napoli festeggia, le altre due no e una anzi rimane sempre più sola sul fondo della classifica.

E' una bella domenica per la Falù Ottaviano che batte a domicilio nel derby Massa Lubrense per 0-3 (19-25; 21-25; 16-25) scalando così poco per volta la classifica. Massa Lubrense invece rimane ferma a sei punti.

Marigliano non trova la via della vittoria, non lo ha ancora fatto in questa stagione e contro Aci Castello, la vice capolista dietro a Palmi, rimedia un'ulteriore sconfitta 0-3 (21-25; 23-25; 18-25).