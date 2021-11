Volley, Falù Ottaviano perde in casa contro Modica ed è in apprensione per l'infortunio a Pizzichini

Nel posticipo della quarta giornata di campionato la Falù Ottaviano perde in casa contro Modica 1-3 (25-19; 23-25; 15-25; 18-25). Purtroppo non solo non arrivano punti, ma al momento c'è apprensione per Pizzichini, uscito in barella per un infortunio alla caviglia.

L'avvio è per i padroni di casa che provano subito a scappare e infatti il primo set ha poca storia (25-19); nel secondo è battaglia punto a punto e sul 22-23 Modica dà la sferzata 23-25. Terzo set come il primo ma al contrario con gli ospiti a correre (15-25), Nel quarto set non cambia la musica e Modica prima va per l'11-16, poi chiude 18-25.