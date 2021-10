Falù Ottaviano, prima vittoria in campionato: sconfitta a domicilio Marigliano

E' una Falù Ottaviano molto felice quella che gioca a Marigliano nella terza giornata di campionato. Vittoria per la formazione campana 0-3 (23-25; 20-25; 19-25) che mette da parte così tre punti pieni dopo un tie break e un ko. E' il primo risultato pieno per la squadra dopo un ko e un tie break da un punto soltanto.

La squadra di coach Mosca ha messo in campo grinta e tanto carattere. "Nella prima partita di campionato c'era molto divario fra le due squadre, nella seconda avremmo potuto fare qualcosa in più. Stasera i ragazzi hanno disputato una grandissima partita, - commenta il tecnico - in questo caso è meno demerito loro e tanto merito nostro, abbiamo fatto bene. La Gis sta crescendo e può fare molto di più, dobbiamo fare allenamenti di qualità più alta, ma anche nelle difficoltà abbiamo fatto bene". La squadra infatti se l'è vista con alcuni acciacchi e infortuni e non si è mai allenata con così tanta continuità.

"Credo che questa vittoria era molto importante, - fa eco lo schiacciatore Francesco Ruiz - non avevamo ancora messo in campo tutto il nostro gioco finora. Dietro questa partita c'è tanto lavoro. Oggi abbiamo fatto tutto abbastanza molto bene e con continuità, abbiamo commesso meno errori".

La partita

La partita viaggia punto a punto con il break di Marigliano che arriva sul 16-14 per l’errore in diagonale di Lucarelli. Il time out è un toccasana per la Gis che i muri di Pizzichini e Tulone vola 16-17. La Falù Ottaviano si porta 20-22 con Ruiz in battuta. Nel finale Ottaviano vola sul 22-24. Il primo viene annullato da Bongiorno ma il secondo viene sigillato da Pizzichini al centro per il 25-23 e 1-0 Ottaviano.

Nel secondo set comincia male la gis che va sotto 5-1. Il ritmo in battuta dei rossoblù cambia e prima Lucarelli e poi Pizzichini riportano la Falù Ottaviano sul 10 pari. Marigliano rimette la testa avanti 14-12 con Coach Mosca costretto al tempo discrezionale. Ottaviano risale ancora con Lucarelli in diagonale 20-22 e time out per Coach Cirillo. Nel finale prima il muro di Pizzichini e poi l’errore in attacco di Bianco chiudono il parziale per la Gis 20-25 e 2-0.

Nel terzo set partenza equilibrata poi bomber Lucarelli disintegra la ricezione ospite e il muro di Pizzichini portano la Falù Ottaviano sul 6-9. Il vantaggio di Ottaviano rimane invariato anche a metà gara 14-16. Nel finale la Tya crolla e l’attacco di Ruiz chiude la contesa 3-0.