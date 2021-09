Falù Ottaviano, derby di alto livello con Ismea Aversa

Continua la preparazione, derby di alto livello tra Falù Ottaviano e Ismea Aversa finito 2-2.

Partenza sprint per Ottaviano che prima con Sideri in pipe e poi con Ruiz portano i padroni di casa sul 4-1. Subito Aversa si avvicina con Sacripanti che usa le mani del muro per 8-7. Sul 8-12 Aversa Coach Mosca chiama time out per riordinare le idee ai suoi. Sideri a muro insieme a Pizzichini valgono il nuovo vantaggio Gis 15-14. Nel finale gli errori dei padroni di casa e l’attacco vincente di Morelli chiudono il primo parziale 21-25.

Nel secondo set subito Ruiz devastante in battuta 5-1. Lo spagnolo è un fattore dai nove metri per il 13-8 Ottaviano. Morelli guida i suoi verso la rimonta 17-16. Questa volta Ottaviano reagisce con Sideri 22-19. Lucarelli e Ruiz chiudono il secondo parziale 25-22.

Nel terzo set non c’è partita. Aversa vola anche a +10 con Ottaviano che commette molti errori in attacco con il set che vola via in pochi minuti 13-25. Nel quarto la girandola dei cambi favorisce Ottaviano che con i neo entrati pareggia il conto dei set e chiude la contesa. Prossimo allenamento congiunto a Sabaudia contro i padroni di casa per il return match alle ore 20.