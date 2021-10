Ottaviano scalda i motori per l’esordio a casa di Tuscania e capitan Ruiz lancia la carica

Primo appuntamento, prima tosta battaglia. La Falù Ottaviano è pronta al debutto in campionato di A3 in trasferta a casa della favorita Maury’s Com Cavi Tuscania. Si gioca domani, 9 ottobre, alle 18.

“Tutta la squadra è pronta e determinata, ora arriva il momento più bello”lancia la carica il capitano Fran Ruiz. “Domani sarà una partita strana, la prima di campionato, fuori casa, loro con molta pressione, - ha detto – noi ci metteremo la grinta giusta, vogliamo lottare per ogni punto”.