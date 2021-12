Volley A3, Ottaviano insidia Lecce e conquista un punto

Squadra in casa

Squadra in casa Ottaviano

Lotta per cinque set e nei primi due domina del tutto. E' una battagliera Falù Ottaviano quella che perde in casa contro l'Aurispa Libellula ma solo al tie break. Tolta la frazione più corte, in tutte le altre quattro la formazione napoletana si è mostrata intensa e aggressiva.

L’avvio è ospite con l’Aurispa 1-4, la musica cambia in fretta (7-6) e Ottaviano corre 19-15. L’Aurispa sta agganciata ma il finale è di casa: 25-21. Combattuto il secondo set fino al 18-18, poi Ottaviano vola sul 23-20 e i due time out leccesi servono a poco: 25-21.

Spalle al muro la squadra ospite sigla il 2-6, ma Falù accorcia e lotta (15-15); stavolta l’Aurispa prende il comando sul 19-21 e non lo lascia: 20-25. E’ davvero una sfida di alto livello e i parziali lo confermano (12-12 e poi 17-15). E’ rimonta ospita che vale il 17-20 e mini vittoria 22-25. Il tie break è senza storia: l’Aurispa mette la freccia 4-8 e concede davvero poco: 6-15.