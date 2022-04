Volley A3, Falù perde con Aversa: saranno play out

Serviranno i play out per capire se la Falù Ottaviano merita ancora la serie A3 e per la precisione con Galatina. La formazione napoletana ha perso l'ultima sfida di regular season contro la capolista Aversa: fin ale 3-1.

Inizio equilibrato tra le due squadre con Aversa che con il muro apre il divario 12-15 con time out per coach Mosca. Il risultato rimane invariato anche al secondo tempo discrezionale con Aversa avanti 19-22. Nel finale la Gis prova a risalire ma gli ospiti chiudono 23-25 e 1-0 Aversa.

Nel secondo set la capolista cambia ritmo e si porta avanti 11-6. Aversa pensa ai play off e cambia inserendo Corrieri per Morelli. Ottaviano risale 19 pari. Nel finale Aversa mette la freccia e il muro di Trillini vale il 25-23 e 2-0 Aversa.

Nel terzo set, col play out ormai sicuro, cambiano le due squadre in campo e Ottaviano va sul 8-4. I giovani di Aversa soffrono in rice e in attacco e i padroni di casa volano 19-13. Nel finale Settembre chiude il parziale 25-19 e Ottaviano accorcia le distanze.

Nel quarto set Aversa si rimette in ordine e vola col punteggio 17-11. Nel finale Aversa chiude il set e la regular season. Sabato 16 alle ore 20.30 gara1 play out tra Falù Ottaviano e Galatina.