Esordio in trasferta per la SACS Team Volley Napoli

Meno due all’inizio del campionato di volley di serie B. Sabato sarà giornata d’esordio per tutte le società inserite nei gironi di questa categoria, compreso il Team Volley Napoli, pronto ad una stagione da protagonista nel girone I.

Il calendario vedrà i ragazzi di coach Sergio Calabrese impegnati in trasferta a Pomigliano d’Arco presso il Pala Falcone dell’istituto sc.m. Falcone per quello che è a tutti gli effetti il primo derby stagionale. Opposta ci sarà, infatti, l’Elisa Volley formazione che a sua volta tenterà di dire la sua. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17.30.

Per vedere la squadra partenopea esordire in casa bisognerà invece aspettare una settimana in più: la seconda giornata vede la SACS Team Volley Napoli contro la Virtus Paglieta di Chieti. Ad accogliere le due formazioni ci penserà il Pala Siani domenica 24 ottobre a partire dalle ore 18. Nel rispetto di tutte le normative covid il palazzetto sarà aperto al pubblico fino alla capienza massima consentita, ma si potrà vedere il match anche comodamente a casa grazie alla diretta sulla pagina facebook della società.