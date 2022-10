Debutto amaro al PalaPittoni per Fiamma Torrese: la Forex Olimpia vince in 3 set

Esordio al PalaPittoni per la Givova Fiamma Torrese. A distanza di una settimana dal match contro Arzani, un altro derby ha visto protagoniste Capitan Campolo e compagne: è proprio la numero 1 ad accendere la sfida contro la Forex OIimpia, con tre schiacciate potenti che mandano in tilt la difesa di San Salvatore Telesino. Simpsi trova la parallela prima e la diagonale profonda poco dopo: funziona alla grande l’asse con la palleggiatrice Alice Pezzotti. Primo set combattuto, le ospiti passano in vantaggio 7-8.

Reazione rabbiosa della GFT, con la fast vincente di Vujko. Gran difesa di Prisco in bagher, la Fiamma ricostruisce e Campolo, in pipe, firma un altro punto. Sorpasso oplontino: 14-12. Il pubblico presente al PalaPittoni fa sentire il suo supporto con tamburi ed applausi. Siamo sul 20 pari. San Salvatore Telesino attacca forte, risponde Figini in primo tempo. Il set è delle ospiti: 22-25. Nel secondo set ancora San Salvatore Telesino a guidare il parziale. Le centrali Vujko e Figini a punto: la GFT, di carattere, tenta di ribaltare il trend. Entrano prima Capasso e poi Manto. +7 per il team in maglia gialla. Coach Salerno chiama il time-out.

Il set si chiude sul 17-25 per San Salvatore Telesino. Vujko pulisce sul net: punto per la squadra di Torre Annunziata in apertura di terzo set. Ace di Simpsi! Murata di Vujko, che fa esultare la tribuna gremita di tifosi: 7-7. Pezzotti per Cingolani, la numero 7 attacca forte e trova il mani out delle avversarie. La Fiamma si accende e sorpassa: 18-16. Controsorpasso per l’Olimpia Volley, che chiude il set 20-25 e vince il match. Il tabellino della partita:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 0-3 (22-25, 17-25, 20-25)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Cingolani, Azzurro, Capasso, Manto. All. Salerno.

SAN SALVATORE TELESINO: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo