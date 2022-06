De Luca Bossa saluta Fiamma Torrese e torna a Roma: “A Torre Annunziata mi sono sentita a casa”

La palleggiatrice Alice De Luca Bossa ha deciso di lasciare la Givova Fiamma Torrese dopo l’ultima stagione disputata in B1. Per lei è un ritorno a casa, visto che si è accasata col Roma Volley Club. Ha indossato la maglia giallorossa delle Wolves nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 in serie A2. Vanta nel suo palmares 4 titoli da Campionessa d’Italia nelle categorie giovanili.

Queste le sue parole dopo l’ufficialità della trattativa: “La chiamata di Roma non me l’aspettavo, è stata una bellissima sorpresa. Mi sono trovata molto bene nei due anni in cui ho giocato per questo club e quindi non ho avuto dubbi. Poi giocare con la maglia della tua città è qualcosa di meraviglioso. Torno a giocare nella Capitale, in Serie A, dopo due anni in Serie B1. Il primo, ad Isernia, è stato difficile perché ci siamo fermate per la pandemia. Mi sono sentita a casa a Torre Annunziata, sono molto grata alla società e alle mie compagnie. Rientro a Roma con più esperienza di quando sono partita, anche perché il protagonismo che hai giocando titolare ti insegna ad assumerti le tue responsabilità. Sono cresciuta anche caratterialmente”.