Tempo di Coppa Italia per la Luvo Barattoli Arzano: domani inizia la Final Four

Il sogno diventa realtà e la Luvo Barattoli Arzano parte per Bologna dove da domani sarà impegnata nella Final Four della Coppa Italia di pallavolo riservata alla categoria B1. Ad attenderla in semifinale il Costa Volpino Bergamo. Esserci vuole dire essere annoverata fra le prime quattro della pallavolo cadetta nazionale, un traguardo che regala lustro alla regione Campania e conferma quello che già si sa da tempo: ad Arzano si fa volley di qualità.

“Partiamo con addosso un grande entusiasmo - confessa coach Antonio Piscopo che, al pari delle sue ragazze, non vede l’ora di scendere in campo - Speriamo di riprendere il bel filo conduttore di questa stagione. L’Arzano Volley non è di certo quella vista a Pomezia” sottolinea. La Luvo Barattoli Arzano scenderà in campo domani (venerdì 7 aprile 2023) nella semifinale delle ore 16 contro il Costa Volpino Bergamo. Coach Antonio Piscopo ed il suo team hanno avuto modo di visionare gioco ed insidie della formazione lombarda: “Andiamo a giocare una partita contro una squadra che in questa stagione ha avuto un rendimento eccezionale. Ha perso una sola gara e vanta giocatrici esperte, con passato nella massima serie. Insomma un sestetto ben organizzato. Siamo orgogliosi di poter giocare questa Final Four con le migliori squadre italiane”.

La Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile vede come sede la città di Bologna. La Fipav ha assegnato alla società Volley Team Bologna SSD l’organizzazione della coppa che sarà ospitata dal Palazzetto dello Sport di Castel Maggiore e dal Pala Dozza di Bologna. Le dodici squadre finaliste sono in viaggio per l’Emilia Romagna per vivere due giorni di grande pallavolo. Venerdì 7 aprile si disputeranno le semifinali, la prima alle ore 10 tra Fumara Miovolley PC e Pantaleo Podio Fasano di B2 femminile, mentre a seguire ci sarà la sfida tra CR Transport Ripalta e Montesport FI.

Nel pomeriggio, invece, sarà la volta delle semifinali di Serie B1 femminile con le sfide al Pala Dozza tra CBL Costa Volpino BG e Lu.Vo. Barattoli Arzano NA (ore 16) e EuroGroup Altafratte contro VTB FCRDEL Bologna (ore 18). Contemporaneamente al Palasport di Castel Maggiore si disputeranno le semifinali maschili tra Ecosantagata Civitacastellana e Gabbiano Mantova (ore 16) e Sarroch CA contro Negrini Acqui Terme (ore 18). Sabato alle ore 10 al Pala Dozza è in programma la finale di Serie B maschile, mentre alle ore 15 e 17 si giocheranno rispettivamente le finali di Serie B2 e Serie B1 femminile.