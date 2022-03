Colpaccio Casoria, battuta la capolista Teamvolley Napoli: 3-0

La Team Volley Napoli, targata Sacs, cade per la prima volta in questo campionato in quella che ufficialmente doveva essere l’ultima giornata di questo girone I del campionato di serie b maschile e lo fa per mano del volley Casoria. Il derby vede vincere questi ultimi perfettamente orchestrati da Menna e grazie ad un Losco in giornata super. Restano ora da disputare le quattro gare rinviate a causa dell’emergenza covid. Il finale è di 3-0 (25-22;25-23;25-23).

Il tecnico Calabrese al termine della gara ha dichiarato: ”Diamo merito al Casoria che ha disputato un’ottima gara, dispiace perché volevamo avvicinarci ulteriormente all’obiettivo play-off, non ci siamo riusciti, torniamo a lavorare e guardare avanti alla prossima gara”.

Il ds Comite ha poi aggiunto: ”La squadra, diversamente dal solito, non è stata cinica nel finale dei set e il risultato è fin troppo severo, ma con maturità bisogna accettarlo e siamo certi che sapremo riscattarci già nella prossima gara casalinga in programma fra sette giorni”.

VOLLEY CASORIA - TEAMVOLLEY NAPOLI 3-0

Parziali: 25-22, 25-23, 25-23)