Chiusura del girone d’andata, ecco la 13ª giornata

Il weekend del girone H di serie B passa dall’ultimo turno del campionato di andata quello che con ogni probabilità sancirà il titolo di campione d’inverno alla capolista Leverano.

Proprio la prima della classe sarà di scena a Marigliano sabato 14 gennaio alle ore 18.30.

Testacoda tra Galatina e Grottaglie dove i primi sono impelagati nella lotta salvezza mentre Grottaglie si gode il secondo posto in classifica.

Sfida da prendere con le pinze per il Joivolly che tra le mura amiche ospita il fanalino di coda Matese, gara in scena domenica 15 gennaio alle 18 al Palasport Capurso.

In questa giornata ci sarà anche il vis a vis tra Bava Rioneterra Pozzuoli e Galatone: 12 punti per i campani, 29 per i pugliesi, entrambe vogliono regalarsi un bel weekend vincente. I riflettori del Palazzetto dello Sport Errico sabato 14 gennaio alle ore 19.30.

Altre tre sfide in programma sono Mesagne – Pag Volley: a caccia di punti per rincorrere la salvezza l’Omega, i leccesi rispondono forti del 5° posto in una classifica che vogliono continuare a scalare. Ad accogliere le due formazioni il palazzetto dello sport De Francesco che alzerà i decibel a partire dalle ore 18 di sabato 14 gennaio.

Pomigliano – Casoria è gara da metà classifica: chi vince resta davanti. Il Pala Falcone si illuminerà a partire dalle ore 17.30 di sabato 14 gennaio.

Infine Volley Meta – Athena Volley. Solo due punti in favori di quest’ultimi dividono le due compagini pronte a darsi battaglia a partire dalle ore 18 di domenica 15 gennaio.