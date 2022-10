Botta e risposta Marigliano - Casoria, ma alla fine è festa viola

Squadra in casa

Squadra in casa Marigliano

Dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Rione Terra Pozzuoli, il volley Casoria si presenta al secondo appuntamento stagionale con la giusta carica, affrontando un’altra squadra tosta come il Marigliano candidata alla promozione. La voglia di rialzarsi, la grinta e l’energia sono subito state messe in mostra consentendo agli ospiti di portarsi avanti per 2 set a 0 grazie ai parziali di 22-25 e 22-25.

Nel terzo set, complice qualche errore di troppo e l’orgoglio dei padroni di casa, Casoria paga, invece, dazio e il risultato di 25-19 ha portato il punteggio sull’1-2. A questo punto succede l’impensabile, l’inizio del quarto set è da incubo per Casoria, Marigliano alza la voce e fa 10-0. Inevitabile per il coach cambiare cinque giocatori su sei per provare a dare una scossa al set e consentire agli altri di tirare il fiato. La scossa c’è ma è solo parziale, il set è compromesso e finisce 25-12.

Si arriva al tie break con uno scenario ed uno spirito del tutto diversi. Casoria riprende a giocare come nei primi due set, si va avanti punto su punto e alla fine sono proprio gli ospiti a trionfare per 14-16, mettendo in cassaforte i primi 2 punti della stagione.

TYA PALLAVOLO MARIGLIANO - VOLLEY CASORIA 2-3

Parziali: 22-25, 22-25, 25-19, 25-12, 14-16

Marigliano: Mautone, Di Florio 20, Bianco 5, Rumiano 12, Nappi, Cantarella 6, Montò 18, Schioppa 1, Conforti, Ciollaro 5, Sposito, De Sena, Settembre 4, Barone. Allenatore: Angeloni

Casoria: Avino 6, Auriemma, Marrone 9, Conte, Barone 8, Flaminio 3, Matrullo, Barone 1, Fasulo 1, Menna 3, Losco 34, Esposito, Ardenio 4. Allenatore: Paglionico