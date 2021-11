È big match tra il Team Volley Napoli e Nuova Olimpica Avellino

La Team Volley Napoli è pronta per la terza giornata di campionato del girone I di serie B.

La squadra guidata da Sergio Calabrese sarà impegnata nella prima gara casalinga contro la Nuova Olimpica Avellino; nelle parole del mister tutta la concentrazione e l’attenzione sono rivolte a questo delicato impegno: ”Nelle prime due gare, contro le Laziali più accreditate per il traguardo promozione Genzano e Anguillara, Avellino è stata capace di rimontare , in entrambe le gare da 0-2 a 2-2 per arrendersi solo al tie break: è una squadra che non muore mai, molto esperta, sarà necessaria una grande prestazione da parte di tutta la squadra per questo che è il primo vero snodo del nostro percorso”.

Il fischio di inizio della gara è fissato per domenica 7 Novembre al Pala Siani alle ore 18. Due le modalità per assistere al match: o in presenza fino ad esaurimento posti (mostrando il green pass) oppure comodamente dal divano di casa propria seguendo la diretta streaming sulla pagina FB della società.