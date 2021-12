Big match spettacolare, Rione Terra Pozzuoli s'inchina alla Sacs Team Volley Napoli

La Team Volley Napoli fa suo il risultato nel big match del girone I del campionato di serie B maschile di Volley; al Pala Errico di Pozzuoli batte, dopo 2 ore e 30 minuti di gioco, la compagine del Bava Rione Terra. Le premesse per una grande sfida c’erano tutte, in campo si è vista una grande pallavolo, le due squadre non si sono risparmiate, con scambi lunghi che hanno visto prevalere ora una ora l’altra squadra. Due volte avanti prima 1-0 poi 2-1, Pozzuoli è stata raggiunta due volte dalla capolista che si è aggiudicata senza storia il decisivo tiebreak.

Mister Calabrese ha sottolineato nel dopo gara la bravura dei suoi ragazzi: “Questa sera siamo stati più bravi dei nostri avversari ma ci tengo a rimarcare il loro valore, che è altissimo; un plauso particolare alla tenuta del campo, il rimanere sempre in partita mantenendo la lucidità anche nei momenti in cui Pozzuoli si è portata avanti è stata fondamentale. Tatticamente - ha proseguito l’allenatore della squadra partenopea - i ragazzi hanno messo in pratica le indicazioni al servizio, che ha permesso, insieme alle tante palle toccate a muro di rigiocare in contrattacco diversi palloni, rientrando in fiducia e chiudendo il tie break con un largo vantaggio”.

Difficile parlare dei singoli in una serata così, l’importante contributo di tutti, soprattutto di chi, come Botti è subentrato dalla panchina, decisivo il contributo dei centrali Saccone e Pecoraro per il lavoro oscuro che hanno fatto in tutta la gara e del libero Francesco Ardito, calmo e lucido nonostante qualche problemino fisico patito in settimana. La Sacs Team Volley Napoli guida ora la classifica dopo 10 giornate a 29 punti.

Bava Rione Terra pozzuoli- Sacs Team Volley Napoli 2-3

(25-20;20-25;25-19;21-25;15-7)