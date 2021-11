Bava Rione Terra Volley: al Palaerrico arriva l'Olimpica Avellino

Reduce dalla vittoria in costiera con il Volley Meta, valsa il quinto successo consecutivo, la Bava Rione Terra Pozzuoli Volley si appresta ad affrontare l’Olimpica Avellino: la gara, valida per il sesto turno del campionato nazionale di serie B del girone I, è in programma per domani, sabato 20 novembre, ore 18:00 al PalaErrico. Prevista, come di consueto, la diretta streaming sulla pagina Facbook Rione Terra Volley Pozzuoli.

I flegrei, a punteggio pieno ma un gradino sotto in classifica rispetto alla Sacs Napoli avanti per differenza set, scenderanno in campo con l’obiettivo di centrare la sesta di fila attesi dall’altra parte della rete dall’Olimpica Avellino, che non starà di certo a guardare: per gli irpini, trascinati dall’ex Antonio Guancia, il derby potrebbe rappresentare l’occasione per avvicinarsi alla zona playoff. Tra le fila della Bava Rione Terra è Salvatore Chicco Schiano, vice allenatore dei gialloblu, a presentare la gara di domani: “La vittoria con il Meta ci ha dato ulteriore entusiasmo ma soprattutto convinzione nei nostri mezzi. Non siamo ancora al 100%, ci sono ampi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico ma la squadra, come attestano le cinque vittorie in altrettante uscite, sta dando le risposte che volevamo. Il gruppo è molto unito, ha accolto il nostro nuovo opposto Roberti nel migliore dei modi e sotto la guida di coach Michele Romano sta facendo un grande lavoro. E’ una squadra che ha carattere e lo abbiamo dimostrato con Meta dove ad un certo punto si era messa piuttosto male riuscendo però a strappare i tre punti, con Avellino, formazione molto temibile, conterà soprattutto questo aspetto”.