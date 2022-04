B1: vittoria al tie-break in Puglia per Arzano, il terzo posto rimane un obiettivo possibile

Vittoria al tie-break per la Luvo Barattoli Arzano che fa tesoro degli insegnamenti delle gare precedenti e non regala niente alle volenterose ragazze del Castellana Grotte. Per la terza volta in altrettanti incontri le ragazze di Antonio Piscopo restano in campo per cinque set, questa volta però ad esultare dopo l’ultimo punto sono proprio loro. Il 9-15 finale con il quale hanno chiuso l’ultimo set la dicono lunga sulla voglia di riscatto con la quale sono scese in campo, riuscendo così ad ottenere un doppio passo avanti in classifica. La Luvo Barattoli Arzano comincia la gara nel migliore dei modi.

Le ragazze mostrano grinta e determinazione lasciando poco spazio alle azioni delle padrone di casa. Il Castellana Grotte appare confuso e riesce a fare poco per bloccare l’offensiva delle ospiti (11-19) che prendono il largo e vanno lontano senza una valida opposizione. Il coach pugliese De Robertis le prova veramente tutte sostituendo quasi tutte le atlete del sestetto iniziale ma serve a poco. Chiude l’opposta Nicole Putignano con un aces preciso. Dal secondo parziale la gara diventa equilibrata. Le ragazze avanzano con un capillare botta e risposta.

L’allungo finale premia però le padrone di casa. Un ace di Liguori ed una schiacciata precisa di Cipriani pareggiano i conti. Pallino del gioco di nuovo nelle mani della Luvo Barattoli Arzano nel set successivo. Anche qui per chiudere i conti ci vuole un’aces. Questa volta dalla mani della palleggiatrice Michelini parte la giocata vincente che chiude i conti e vale per le ospiti la vittoria del terzo parziale. Ma non è finita. Castellana Grotte sa bene che tante altre occasioni questa stagione non le riserva ed allora si rimbocca le maniche per cercare di limitare i danni. Al termine del terzo set si interrompe la diretta streaming proposta dalla squadra di casa lasciando col fiato sospeso tutti gli appassionati che stavano seguendo la sfida attraverso i monitor.

Nella quarta frazione le ragazze di Francesco De Robertis riescono ad ottenere il distacco maggiore. A metà parziale prendono il largo (16-11) costringendo Arzano ad inseguire. Con lo scorrere dei punti si amplia la forbice (21-11) e possono anche togliersi la soddisfazione di concedere un’ultima fiammata all’Arzano prima di chiudere 25-17 e trascinare la gara al tie-break. Questa volta il quinto set ha una sola protagonista: l’Arzano mette la freccia e non si ferma più. Soddisfazione doppia per Nicole Putignano premiata come migliore giocatrice dell’incontro. Suo anche lo score migliore in casa Arzano con 14 punti all’attivo. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-LUVO BARATTOLI ARZANO 2-3 (17-25; 25-21; 18-25; 25-17; 9-15)

CASTELLANA GROTTE: Cipriani 13, Pisano (L), Liguori 19, Recchia Vinciguerra 16, Pinto, Pavone, Civardi 19, Di Carlo ne, Michieletto 5, Soleti. All. De Robertis

ARZANO: De Siano 13, Piscopo (L), Passante 10, Aquino 9, Suero 13, Silvestro, Michelini 9, Mautone, Fusco, 3, Dello Iacono 3, Putignano 14. Ne: Palmese e Rinaldi. All. Piscopo