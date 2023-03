B1. Vittoria di carattere per Arzano nel derby contro San Salvatore Telesino

Vittoria e allungo ulteriore in classifica per la capolista Luvo Barattoli Arzano che espugna il campo del San Salvatore Telesino al termine di un derby intenso e consolida il primato in classifica approfittando dei punti lasciati per strada da Melendugno e Volleyrò.

“Un’affermazione difficile contro una squadra che ha giocato una buona partita cercando in tutti i modi di metterci in difficoltà. Le ragazze hanno dimostrato il loro valore riuscendo a stringere i denti quando è servito e portando a casa un altro risultato prestigioso. Un’altra gara in meno alla fine della stagione regolare, adesso possiamo cominciare a pensare al Terrasini” spiega a fine partita coach Antonio Piscopo.

Le cose migliori la Luvo Barattoli Arzano le fa vedere negli ultimi due parziali. La gara comincia in equilibrio, le padrone di casa rispondono colpo su colpo alle avance delle ospiti che a metà set (11-16) tentano l’allungo. Milano e Russo tengono viva la squadra sannita che si piega nel finale grazie a un colpo ben assestato di capitan Francesca Passante. Il secondo set è da dimenticare.

Lo vince con merito il San Salvatore Telesino. Marianna De Siano, migliore della serata, cerca di tenere le sue in partita, troppo poco per centrare una rimonta difficile. “Passato il brutto momento del secondo set - spiega Valeria Piscopo a fine gara - abbiamo ripreso a giocare bene fino a concludere positivamente la gara e aggiungendo tre punti al bottino stagionale. Non voglio proprio guardare la classifica, questo lo faremo solo all’ultima giornata”. Il tabellino del match: