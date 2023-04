B1. L'ultima al PalaPittoni è una delusione: la Fiamma Torrese cede in 3 set con l'Amando Volley

Al PalaPittoni di Torre Annunziata va in scena la sfida, l’ultima in casa per la Fiamma Torrese, tra le oplontine e la formazione siciliana dell’Amando Volley. Le ospiti giocano meglio e chiudono la pratica in tre set: 22-25, 18-25 e 19-25. Nulla hanno potuto le napoletane che hanno sì battagliato, rimanendo in corsa a lungo in ciascuno dei set, ma soccombendo nei finali di parziale, nonostante il maggior numero di errori complessivi al servizio delle ragazze di mister Prestipino.

La squadra biancoceleste si è schierata con la formazione tipo, vale a dire con le bande Giacomel e Nielsen, con Bertiglia opposta a Romina Courroux, con Chiara Cecchini e Murri al centro e “Francisca” Galuppi libero. Coach Adelaide Salerno ha invece schierato le sue con Figini e Vujko centrali, Simpsi e Campolo laterali, Prisco opposta a Pezzotti con Bucci libero. Muri vincenti: 7-3 per le biancocelesti. Servizi vincenti 5-3 per le napoletane.

Le migliori tra le padrone di casa sono state Campolo e Prisco che però non sono andate entrambe oltre i 10 punti complessivi. Questo il commento proprio di Salerno dopo il fischio finale: “Faccio i complimenti all’Amando Volley perché oggi ha giocato in maniera super, impeccabile, non hanno sbagliato niente. Noi non abbiamo giocato male, ma loro non ci hanno concesso di metter giù palla facilmente”. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-AMANDO VOLLEY 0-3 (22-25, 18-25, 19-25)

FIAMMA: Campolo 10, Prisco 10, Vujko 10, Pezzotti, Simpsi 7, Bucci (L1), Azzurro (L2), Figini 7, Manto, Cingolani, Fiorillo. All: Salerno

AMANDO: Gervasi, Cecchini 5, Spitaleri, Galuppi (L), Courroux 1, Giacomel 12, Amaturo, Murri 9, Nielsen 14, De Candia, Bertiglia 8. All: Prestipino