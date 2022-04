B1: l'atteso riscatto della Fiamma Torrese, 3-0 al PalaPittoni contro Cerignola

Tutto esaurito al PalaPittoni per l’atteso riscatto della Givova Fiamma Torrese dopo alcune settimane non proprio positive. Il risultato è stato quello sperato, con le ragazze di coach Salerno che si sono sbarazzate di una FLV Cerignola in gran forma in tre set. Parte forte la Fiamma, avanti 5-3. Si scrive Boccia, si legge ace: il 10-4 diventa realtà, ma le padrone di casa sono inarrestabili, mettendo a segno un altro ace, questa volta con Vujko(12-5). La squadra ospite non riesce a passare, i muri di Figini sono una garanzia e recuperare è impossibile. Le avversarie provano a risalire ma le padrone di casa non ci stanno: sul 19-9 si capisce che non c’è storia al PalaPittoni, le campane chiudono il primo set sul punteggio di 25-12.

Nel secondo parziale, Cerignola parte con maggiore grinta e il 5-2 fa capire che la voglia di pareggiare è tanta. Fiamma Torrese si riaccende con un grande ace di Prisco e si porta avanti sul 7-6. Lo show prosegue con l’ennesimo ace, questa volta di Vujko. Cerignola tenta la risalita ma Prisco non ci sta e la blocca con un gran muro: 18-9. Entrano in campo le due giovani del team oplontino, Manto e Capasso, tanti applausi per loro.

Ancora una grande Figini non lascia passare nessuno e il 20-11 per le padrone di casa diventa realtà. La squadra ospite tenta un disperato riavvicinamento ma il set termina sul 25-18 per le ragazze di coach Salerno per il provvisorio 2-0. Il terzo set è giocato inizialmente punto a punto (4-4). Poi Tardini difende in tuffo, la palla passa a capitan Boccia che non sbaglia: Fiamma avanti 6-4. C’è tempo per una perentoria murata di Campolo che chiude la porta in faccia all’attacco di Cerignola: 9-5. Superlativa Vujko in battuta, palla carica di effetto e Cerignola non riesce a difendere: ace ed undicesimo punto del set.

Alla festa partecipa anche De Luca Bossa: gli attacchi continui delle campane non lasciano scampo e la frazione di gioco prosegue senza grandi patemi per il 25-15 e il 3-0 definitivo. Con questo successo la Givova agguanta il terzo posto in attesa del match di Amando Volley. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-12, 25-18, 25-15)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella