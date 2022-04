B1: rimonta a metà per la Fiamma Torrese in Puglia, sconfitta al tie-break con Castellana Grotte

Partita scoppiettante quella di ieri tra Zero5 Castellana Grotte e la Givova Fiamma Torrese. Le padrone di casa pugliesi hanno vinto al tie-break, subendo comunque la buona rimonta delle campane che erano sotto di due set e che conquistano un buon punto per la classifica. Adelaide Salerno, coach della Torrese, schiera Prisco (10) opposta a De Luca Bossa (4), Vujko (6) e Figini (9) al centro, Boccia (18) e Campolo (14) laterali, Tardini libero. Non entrate Perna, Manto e De Girolamo. Massimiliano Ciliberti risponde con Liguori (16) opposta a Pinto, Vinciguerra (6) e Micheletto (9) centrali, Civardi (ancora una volta top scorer della gara con 22 punti) e Cipriani (9) schiacciatrici, Recchia libero di difesa e Pisano libero di ricezione.

Entrate Soleti (3), Pavone, Equatore, Romano, non entrate Barbone e Locorotondo. Il primo set è molto equilibrato fino al 15 pari, quando la gara si accende con un 5-0 della Zero5, seguito da uno 0-5 delle avversarie. Nelle battute finali la squadra di casa spinge con Liguori e Civardi e chiude sul 25-22. Il secondo parziale segue la falsariga del primo. La Torrese si mantiene qualche punto avanti (5-8, 14-16) fino al 16-19 quando la Zero5, forzando al servizio, realizza un perentorio 9-2 che chiude le ostilità sul 25-21.

Reazione ospite nel terzo set. La squadra campana non accetta la resa, migliora in difesa e contrattacco e non lascia spazio alla Zero5 (5-8, 8-16). Ciliberti fa rifiatare alcune atlete in vista del decisivo set successivo e concede l’esordio in B1 ad Equatore e Romano, entrambe under16. Finisce 12-25. Nel quarto parte meglio la Zero5 (8-6), ma la Torrese non cede (15-16) e sul 19-21 imprime l’accelerazione che vale il 19-25 ed il terzo tiebreak di fila per la Zero5.

Nell’ultimo parziale la Zero5 torna quella dei primi set (8-5, 12-9), controlla bene e chiude con Liguori sul 15-11. Ecco il commento di coach Salerno a fine partita: “Non abbiamo giocato al meglio, non abbiamo la concentrazione massima da quando siamo usciti dalla lotta play-off, ma è stata comunque una buona gara. Il Castellana ha sbagliato molto, ma sono state brave a crederci”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-2 (25-22, 25-21,12-25, 19-25, 15-11)

CASTELLANA GROTTE: Cipriani, Pisano (L), Liguori, Recchia Vinciguerra, Pinto, Pavone, Civardi, Di Carlo, Michieletto, Soleti. All. Ciliberti

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno