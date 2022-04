B1: prova opaca della Fiamma Torrese in Sicilia, Terrasini domina e vince 3-0

La trasferta siciliana termina nel peggiore dei modi per la Givova Fiamma Torrese, costretta ad arrendersi in tre set di fronte al Duo Rent Terrasini. Circa due settimane fa le squadre si erano confrontate a campi invertiti e il risultato era stato ben diverso, ieri le cose si sono messe subito male per ragazze di coach Salerno. Inizio di primo set sprint per Terrasini, avanti 10-4. Capitan Boccia, in pallonetto, mette giù palla dopo uno scambio interminabile. Ancora la numero 4 a punto, stavolta ace per la forte schiacciatrice campana. Muro punto di Marianna Vujko, che vale il 13-9.

Di potenza e cattiveria agonistica l’attacco a tutto braccio di Nunzia Campolo: Fiamma a -3. La compagine di casa trova però l’allungo: 19-11. Ancora Boccia protagonista, attacco in pipe vincente, con coach Salerno che richiama in panchina Prisco e schiera Perna. De Luca Bossa alza per Vujko, il primo tempo della centrale italo-croata è un momento di bella pallavolo, purtroppo Terrasini vince agevolmente il primo parziale (25-14). Inizia il secondo set: Prisco attacca, trovando il mani out: 3-2 all’alba del secondo set. Diagonale stretta di Boccia da applausi: le campane riducono a due le lunghezze da recuperare.

Gran difesa di Tardini sulla diagonale potente di Terrasini, la Fiamma Torrese ricostruisce e va a punto. Il team di coach Salerno macina punti in questa fase del match: attacco in fast di Vujko a fissare il parziale sul 12-8 per le padrone di casa. De Luca Bossa sceglie ancora la centrale per attaccare e la numero 3 non sbaglia, attaccando in fotocopia e firmando il punto. La palleggiatrice romana batte bene e mette a referto un ace: 14-12. Campolo boom, schiacciata indifendibile della numero 1.

Il set è avvincente, ma le siciliane conducono sempre con sicurezza fino al 25-18 finale. La terza frazione di gioco è quella decisiva: murata vincente di Francesca Figini per il 2-2 e il relativo sorpasso, anche se il Duo Rent Terrasini recupera si porta sull’11-6. La Fiamma prova a resistere, ma questo set è una fotocopia di quelli precedenti, con la formazione siciliana che allunga e gestisce nel finale (25-19). Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-0 (25-14, 25-18, 25-19)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno