B1: il primo punto stagionale allontana la Fiamma Torrese dal fondo della classifica

Una sconfitta al tie-break che fa male ma che ha comunque portato con sé dei sensibili miglioramenti. Il primo punto stagionale della Givova Fiamma Torrese 2022-2023 è arrivato nel match del PalaPittoni contro la Fly Volley Marsala, con qualche rimpianto di troppo. Le ragazze di coach Salerno, infatti, sono andate due volte in vantaggio senza riuscire a capitalizzare entrambi i momenti. Buona ricezione di Azzurro, Pezzotti sceglie Prisco per il primo attacco del match e la numero 2 non sbaglia: mani out, 1-0 GFT. Simpsi is on fire: due punti di fila per la neo pallavolista oplontina. Ace di Prisco, 5-2 al PalaPittoni. Vujko prima fa tremare il taraflex con il suo classico attacco in fast e poi dopo pulisce sul net, +5 per il team di Torre Annunziata.

Anche Figini mette la sua firma sul parziale, murando l’attacco di Marsala: 15-10 per la Givova. Campolo schiaccia e la Fiamma vola. Al PalaPittoni comandano Prisco e compagne: 25-18. Il secondo set si apre con il vantaggio delle ospiti, che si portano sul +6. Simpsi trova una diagonale profonda da applausi. Vujko si carica la squadra sulle spalle e firma due punti in fast. La Gesan Com Fly Volley Marsala consolida il vantaggio: 14-22. Coach Salerno ricorre ai cambi: Manto al posto di Pezzotti. Piovono bombe al PalaPittoni: ace di Figini, che vale il 18-23. Fine set 18-25. Inizio di terzo set giocato punto su punto.

Poi ci pensa Capitan Campolo a spostare gli equilibri, inanellando punti in serie: 7-5. Palla a Vujko e ci abbracciamo: 14-9 per la Fiamma, trascinata dalle sue senatrici. Ottimo turno in battuta per Pezzotti, che mette a dura prova la ricezione ospite: GFT avanti +7. Quando Simpsi attacca da posto 4 è una sentenza: 20-14. Il terzo set si colora di rossoblu: 25-19. L’incipit del quarto set sorride a Marsala, avanti 8-17. Momento del match favorevole alle siciliane. Manto pulisce sul net, firmando il quattordicesimo punto torrese.

Finisce 15-25. Si va al tie-break. Le siciliane si portano sul 4-10. Coach Adelaide Salerno chiama il time out. Buona difesa di Azzurro sull’attacco profondo della Fly Volley Marsala, la Fiamma ricostruisce e va a punto. Campolo boom, attacco vincente in parallela per il Capitano. Ancora la numero 1 a punto, per l’11 pari. Finisce 12-15. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-FLY VOLLEY MARSALA 2-3 (25-18, 18-25, 25-19, 16-25, 12-15)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Cingolani, Azzurro, Capasso, Manto, Tardini. All. Salerno.

MARSALA: Fabbo, Orto, Franceschini, Scirè, Miliani, Gasparroni, Caserta, Pirrone, Antico, De Vita, Modena, De Marco. All. Camiolo