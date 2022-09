Volley femminile B1. La presentazione ufficiale della nuova Givova Fiamma Torrese

Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato è già iniziato e la Givova Fiamma Torrese allenata da coach Adelaide Salerno sta mettendo benzina nel motore per farsi trovare al meglio al nastro di partenza. La società oplontina, nella splendida cornice de “I nobili del Vesuvio”, ha presentato le protagoniste del campionato che verrà, la stagione 2022-2023 per intenderci.

Erano presenti le massime istituzioni sportive regionali e gli sponsor che non hanno fatto mancare le loro lodi al movimento pallavolistico locale. Allegria contagiosa e tanti momenti divertenti hanno caratterizzato la presentazione di capitan Campolo e compagne. Adesso non resta che accendere la passione sul taraflex. Dal 23 al 25 settembre Fiamma Torrese sfiderà, sul taraflex di Carcare - Cairo Montenotte, compagini italiane, svizzere ed austriache in quello che si prospetta un torneo ricco di emozioni e talento.

Tra l’altro, per l’occasione, coach Salerno ha convocato le giovani provenienti dall’Academy, vale a dire la schiacciatrice Ludovica Cirillo e la centrale Emilia Barbera. Sarà un’occasione davvero interessante per capire a che punto è arrivata la preparazione della squadra campana, pronta ad affrontare con la consueta grinta il campionato di B1.