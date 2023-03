B1. Al PalaPittoni non si passa: la Fiamma Torrese supera Catania in 4 set

La legge del PalaPittoni continua ad essere applicata con precisione estrema. La Givova Fiamma Torrese piega l’Hub Ambiente Catania in quattro set, una vittoria che sembrava più semplice, vista la classifica delle etnee (fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley femminile). Le avversarie si sono invece dimostrate ostiche come non mai, anche se alla fine ha prevalso la gran voglia di onorare il proprio pubblico da parte della squadra di coach Salerno.

La partenza sprint della Fiamma ha lasciato immaginare un match in discesa, visto che le ospiti sono riuscite a raggranellare appena 12 punti. Nella seconda frazione di gioco Catania è tornata in partita con un gioco più attento in difesa che le ha permesso di pareggiare il conto set, nonostante l’equilibrio del punteggio (25-22). Fortunatamente il terzo set è stato quello in cui Campolo e compagne hanno messo di nuovo la freccia e sempre con un risultato eloquente (25-16). Il quarto parziale è stato caratterizzato dall’ennesimo dominio delle padrone di casa, un 25-13 che ha chiuso definitivamente i giochi e fatto impazzire il PalaPittoni.

Coach Salerno ha così commentato questo incontro: “Sono contenta della prestazione offerta dalle mie ragazze. Peccato per il secondo set, in cui abbiamo perso un attimo la concentrazione. Dopo siamo rientrate concentrate e l’abbiamo portata a casa, dimostrando il nostro valore. Le nostre giovani si sono fatte trovare pronte: Roberta Manto al palleggio, Eva Azzurro come libero e Mariarita Capasso nel giro di battuta”. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (25-12, 22-25, 25-16, 25-13)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio, Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All. Baldi