B1. Più che una partita, un’Odissea! La Fiamma Torrese perde al tie-break con Marsala

Quattro ore di disavventure, un doppio vantaggio che ha fruttato un solo punto e ben due campi di gioco coinvolti. La Fiamma Torrese ha affrontato la lunga trasferta in Sicilia sul campo della Fly Volley Marsala nel modo peggiore possibile. Non è soltanto per il risultato finale, un beffardo 2-3 maturato dopo la conquista del primo e del terzo parziale, ma soprattutto per quello che è successo nel palazzetto. Il match è cominciato al PalaBellina, ma a metà quarto set la pioggia ha reso necessario cambiare struttura.

L’improvviso rovescio, infatti, ha fatto piovere all’intero del palazzetto in cui Marsala gioca normalmente le partite casalinghe. Si è optato per il PalaSanCarlo, ma anche in questo caso lo scenario si è ripetuto prima di completare la partita al tie-break. Una situazione a dir poco paradossale e che non dovrebbe verificarsi in un campo di Serie B1 di volley femminile, come sottolineato dalla stessa società siciliana. Tornando alla partita, la Fiamma Torrese è andata subito avanti, sbloccando il punteggio con un perentorio 17-25.

È poi arrivata la pronta risposta di Marsala, che ha chiuso il secondo set sul 25-22. Il controsorpasso oplontino si è perfezionato con un’altra frazione di gioco perfetta da parte delle ragazze di coach Salerno (16-25). Le siciliane non hanno mollato e pareggiano nuovamente i conti (25-22) portando appunto la sfida al tie-break, vinto poi per 15-12 dalle padrone di casa. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-2 (17-25, 25-22, 16-25, 25-22, 15-12)

MARSALA: Spanò, Caserta, Scirè, Simoncini, Pirrone, Gasparroni, Modena, Li Muli, De Marco, Antico, De Vita. All. Viselli

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno