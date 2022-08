Volley femminile B1: la nuova palleggiatrice di Arzano è Elisa Allasia

Novità in casa Luvo Barattoli Arzano Volley, arriva Elisa Allasia è lei la nuova palleggiatrice. Venti anni, origini torinesi nell’ultima stagione in forza al Piacenza. “Ci vuole proprio questa nuova avventura - racconta mentre si gode la vacanza in Liguria - l’annata di Piacenza non è stata eccezionale per cui sono pronta per cominciare quest’avventura con una società dalle grandi ambizioni. Per me è la seconda stagione lontano da casa e sono pronta a trascorrerla in un ambiente che sarà il giusto teatro per le mie ambizioni”.

Cresciuta nel settore giovanile del Pinerolo ha avuto anche un’altra grande soddisfazione: “Sono riuscita ad esordire in serie A2. Sono stata fino alla stagione che ci ha visto arrivare fino alla finale per la promozione nella massima divisione. Ho fatto da seconda a Jennifer Boldini e ho avuto modo di respirare l’aria della grande pallavolo. Anche con le giovanili sono andata bene, ho vinto abbastanza fra titoli territoriali e regionali e sono arrivata anche a disputare il Trofeo delle Regioni nel 2017”.

Adesso c’è Arzano: “Per me è tutto nuovo. Ho avuto questa opportunità che ho deciso di cogliere. Ovviamente ho chiesto un po’ in giro di questa società ed ho avuto tutti feedback positivi. In particolare mi hanno parato molto bene anche dell’allenatore Antonio Piscopo. Per un’atleta questa resta la figura più importante con la quale rapportarsi. E dopo aver parlato con lui non ho avuto bisogno di altre chiacchiere ed ho accettato di entrare a fare parte della squadra. Del resto poi mi è bastato anche controllare i risultati degli ultimi anni per avere la certezza della solidità societaria”.

Elisa Allasia sarà ad Arzano a disposizione della Luvo Barattoli il 30 agosto: “In città arriverò però qualche giorno prima. Sarà l’occasione per fare vedere qualcosa di Napoli anche ai miei genitori che mi accompagneranno prima dell’inizio di questa nuova avventura. Oltre alla pallavolo proseguirò anche nei miei studi universitari nel corso di Design e discipline della moda, che mi consentirà di occuparmi dell’allestimento degli interni”.